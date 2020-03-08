Traffico Roma del 08-03-2020 ore 08:30
Più informazioni su
BUONA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA E SUI RACCORDI
AUTOSTRADALI.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGIERI
SEMPRE VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFCO, I
LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00
FINO AL 23 DI MARZO .
PER LAVORI SUI BINARI, NEL TRATTO TRA VIA CHIARADIA E PIAZZA MANCINI, FINO
AL 27 MARZO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, TRAM DELLA LINEA 2 SOSTITUITI DA BUS
LUNGO L’INTERO PERCORSO.
SINO AL 15 MARZO SOSPESE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE LINEE ATAC E ROMA
TPL; LA SOSPENSIONE RIGUARDA ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE COTRAL NEL LAZIO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma