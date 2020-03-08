Traffico Roma del 08-03-2020 ore 09:30
Più informazioni su
SEMPRE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE CITTADINA E SULGRA E SUL TRATTO
URBANO DELLA A24
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGIERI
SEMPRE VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFCO, I
LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00
FINO AL 23 DI MARZO .
ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI
RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL
CENTRO.
RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE CON LA DEVIAZIONE DELLE
LINEE DI BUS
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma