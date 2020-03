Traffico Roma del 08-03-2020 ore 09:30

SEMPRE SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE CITTADINA E SULGRA E SUL TRATTO

URBANO DELLA A24

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A VIA LICIO GIORGIERI

SEMPRE VERSO IL CENTRO.

RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFCO, I

LAVORI PROSEGUIRANNO IN ORARIO NOTTURNO, E QUINDI DALLE 22,00 ALLE 6,00

FINO AL 23 DI MARZO .

ANCHE ALL’EUR, PROSEGUONO I LAVORI AL SOTTOPASSO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO

E VIA PONTINA, ALTEZZA VIA CARLO LEVI: FREQUENTE LA FORMAZIONE DI

RALLENTAMENTI E CODE SU ENTRAMBE LE ARTERIE A PARTIRE DAL GRA VERSO IL

CENTRO.

RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE CON LA DEVIAZIONE DELLE

LINEE DI BUS

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma