Traffico Roma del 08-03-2020 ore 10:30

TRE GLI INCIDENTI AL MOMENTO IIN CITTÀ SUL LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI.

RALELNTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI

VIALE ASIA E SU VIA TUSCOLANA IN CORRISPONDENZA DI VIA DEI FULVI VERSO IL

RACCORDO

PER IL RESTO REGOLARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LA RETE VIARIA CITTADINA,

SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

RICORDIAMO OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE CON LA DEVIAZIONE

DELLE LINEE DI BUS

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E

METRO C AL COLOSSEO.

PER LASCIAR SPAZIO AL CANTIERE, FINO AL 6 AGOSTO, IL SERVIZIO SULLA LINEA B

DELLA METRO TRA LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E LAURENTINA TERMINA ALLE

21:00

IL CALENDARIO DEI LAVORI PREVEDE ANCHE LO STOP PER L’INTERA GIORNATA IN

NOVE FINE SETTIMANA A PARTIRE DAL WEEK END 14 15 MARZO

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma