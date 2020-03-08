Traffico Roma del 08-03-2020 ore 11:30
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DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN CITTÀ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA
DI VIALE ASIA E SU VIA TUSCOLANA IN CORRISPONDENZA DI VIA DEI FULVI VERSO
IL RACCORDO
PER IL RESTO REGOLARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LA RETE VIARIA CITTADINA,
SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
RICORDIAMO OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE CON LA DEVIAZIONE
DELLE LINEE DI BUS
NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN
DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E
METRO C AL COLOSSEO.
PER LASCIAR SPAZIO AL CANTIERE, FINO AL 6 AGOSTO, IL SERVIZIO SULLA LINEA B
DELLA METRO TRA LE STAZIONI DI CASTRO PRETORIO E LAURENTINA TERMINA ALLE
21:00
IL CALENDARIO DEI LAVORI PREVEDE ANCHE LO STOP PER L’INTERA GIORNATA IN
NOVE FINE SETTIMANA A PARTIRE DAL WEEK END 14 15 MARZO
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma