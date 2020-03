Traffico Roma del 08-03-2020 ore 12:30

POSSIBILI DISAGI IN CITTà PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA APPIA NUOVA

ALL’ALTEZZA DI VA SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA

PER IL RESTO REGOLARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LA RETE VIARIA CITTADINA,

SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN

DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

A TRASTEVERE, DA LUNEDÌ 9 AL 27 MARZO, LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA

MALVA E VIA DI PONTE SISTO. IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI, CHIUSURA AL

TRANSITO DI VIA DI PONTE SISTO E DI VICOLO DEL QUARTIERE E MISURE ALLA

VIABILITÀ IN PIAZZA TRILUSSA, VIA DI SANTA DOROTEA, VICOLO MORONI.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLA ZONA.

