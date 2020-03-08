Traffico Roma del 08-03-2020 ore 12:30
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POSSIBILI DISAGI IN CITTà PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA APPIA NUOVA
ALL’ALTEZZA DI VA SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA
PER IL RESTO REGOLARE LA CIRCOLAZIONE LUNGO LA LA RETE VIARIA CITTADINA,
SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
NELLA ZONA DI VILLA GORDIANI CHIUSA L’INTERO TRATTO DI VIA D’ISTRIA PER UN
DISSESTO DEL MANTO STRADALE . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
A TRASTEVERE, DA LUNEDÌ 9 AL 27 MARZO, LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA
MALVA E VIA DI PONTE SISTO. IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI, CHIUSURA AL
TRANSITO DI VIA DI PONTE SISTO E DI VICOLO DEL QUARTIERE E MISURE ALLA
VIABILITÀ IN PIAZZA TRILUSSA, VIA DI SANTA DOROTEA, VICOLO MORONI.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLA ZONA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma