Traffico Roma del 08-03-2020 ore 13:30
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SULLA VIA AURELIA TRAFFICO IN CODA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA DELL’ARRONE ED
ANCORA TRA TORRE IN PIETR E PALIDORO, TUTTO VERSO CIVITAVECCHIA.
CODE ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO, QUI PER LAVORI, TRA VIA AURELIA ANTICA
ED IL RACCORDO ANULARE, NELLE DUE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA IL RACCORDO ANULARE
E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA.
DISAGI LUNGO LA VIA DEL MARE, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, FILE TRA VIA
DI ACILIA E OSTIA ANTICA, SEMPRE VERSO IL LITORALE.
UN ALTRO INCIDENTE A FIUMICINO LUNGO VIA DELL’AEROPORTO, CHIUSO IL TRATTO
IN CORRISPONDENZA DELL’AEROPORTO. RIPERCUSSIONI SU VIA DELLA SCAFA ED IN
VIA PORTUENSE.
IN CITTÀ AL MOMENTO IL TRAFFICO È REGOLARE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
I
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma