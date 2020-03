Traffico Roma del 08-03-2020 ore 13:30

SULLA VIA AURELIA TRAFFICO IN CODA TRA CASTEL DI GUIDO E VIA DELL’ARRONE ED

ANCORA TRA TORRE IN PIETR E PALIDORO, TUTTO VERSO CIVITAVECCHIA.

CODE ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO, QUI PER LAVORI, TRA VIA AURELIA ANTICA

ED IL RACCORDO ANULARE, NELLE DUE DIREZIONI.

INCOLONNAMENTI ANCHE LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA IL RACCORDO ANULARE

E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA.

DISAGI LUNGO LA VIA DEL MARE, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, FILE TRA VIA

DI ACILIA E OSTIA ANTICA, SEMPRE VERSO IL LITORALE.

UN ALTRO INCIDENTE A FIUMICINO LUNGO VIA DELL’AEROPORTO, CHIUSO IL TRATTO

IN CORRISPONDENZA DELL’AEROPORTO. RIPERCUSSIONI SU VIA DELLA SCAFA ED IN

VIA PORTUENSE.

IN CITTÀ AL MOMENTO IL TRAFFICO È REGOLARE.

