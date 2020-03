Traffico Roma del 08-03-2020 ore 14:30

TRAFFICO IN CODA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ANCHE A SEGUITO DI UN

INCIDENTE, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA.

LUNGO LA VIA DEL MARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA VIA DI DRAGONE E

VIA DI CASTEL FUSANO, SEMPRE VERSO IL LITORALE.

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA VIA AURELIA, QUI PER UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA, TRA

IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

IN PROSSIMITÀ DI VILLA GORDIANI CHIUSA VIA BUIE D’ISTRIA NELL’INTERO

TRATTO, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE.

