Traffico Roma del 08-03-2020 ore 14:30
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TRAFFICO IN CODA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ANCHE A SEGUITO DI UN
INCIDENTE, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA.
LUNGO LA VIA DEL MARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA VIA DI DRAGONE E
VIA DI CASTEL FUSANO, SEMPRE VERSO IL LITORALE.
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA VIA AURELIA, QUI PER UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA, TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
IN PROSSIMITÀ DI VILLA GORDIANI CHIUSA VIA BUIE D’ISTRIA NELL’INTERO
TRATTO, PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma