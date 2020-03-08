Traffico Roma del 08-03-2020 ore 15:30
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TRAFFICO DECISAMENTE SCARSO, AL MOMENTO SU TUTTA LA RETE VIARIA DELLA
CITTÀ.
NON SI REGISTRANO PIÙ DISAGI ANCHE VERSO IL LITORALE.
SI REGISTRANO AL MOMENTO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE, NEL QUARTIERE
PORTUENSE, IN VIALE GIUSEPPE SIRTORI, IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA AUGUSTO
LORENZINI.
IL CAMPIDOGLIO HA MODIFICATO GLI ORARI DIURNI DELLA ZONA ZTL DEL CENTRO
STORICO E DEL TRIDENTTE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI,
QUINDI A PARTIRE DA DOMANI E FINO AL 15 MARZO, GLI I CONSUETI ORARI DELLE
VARIE ZONE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE.
RICORDIAMO INFINE CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 23 MARZO RESTERÀ
CHIUSA DALLE 22.00 ALLE 6.00, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI,
PER LAVORI DI MANTENZIONE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma