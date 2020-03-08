Traffico Roma del 08-03-2020 ore 16:30
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SI MANTIENE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CITTÀ.
TRAFFICO SCARSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE.
SI REGISTRANO CODE A TRATTI LUNGO LA VIA DEL MARE TRA VIA DEL FOSSO DI
DRAGONCELLO E VIA DI CASTEL FUSANO, VERSO OSTIA.
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA VIA AURELIA, QUI PER UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA, TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
IL CAMPIDOGLIO HA MODIFICATO GLI ORARI DIURNI DELLA ZONA ZTL DEL CENTRO
STORICO E DEL TRIDENTTE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI,
QUINDI A PARTIRE DA DOMANI E FINO AL 15 MARZO, I CONSUETI ORARI DELLE VARIE
ZONE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE.
RICORDIAMO INFINE CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 23 MARZO RESTERÀ
CHIUSA IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 22.00 ALLE 6.00, IN DIREZIONE VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, PER LAVORI DI MANTENZIONE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma