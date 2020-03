Traffico Roma del 08-03-2020 ore 17:30

LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI, TRA IL LUNGOMARE DI OSTIA E

CASTEL FUSANO, VERSO LA CAPITALE.

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL LUNGOMARE DI OSTIA, TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO

E IL PORTO TURISTICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INCIDENTTE IN ZONA TORRE GAIA, RALLENTAMENTI SU VIA DEL TORRACCIO DI

TORRENOVA.

DIFFICOLTÀ SULLA VIA AURELIA, QUI PER UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA, TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, SI REGISTRANO FILE TRA IL

RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO.

IL CAMPIDOGLIO HA MODIFICATO GLI ORARI DIURNI DELLA ZONA ZTL DEL CENTRO

STORICO E DEL TRIDENTTE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI,

QUINDI A PARTIRE DA DOMANI E FINO AL 15 MARZO, I CONSUETI ORARI DELLE VARIE

ZONE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE.

RICORDIAMO INFINE CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 23 MARZO RESTERÀ

CHIUSA IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 22.00 ALLE 6.00, IN DIREZIONE DI VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, PER LAVORI DI MANTENZIONE.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma