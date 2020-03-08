Traffico Roma del 08-03-2020 ore 18:30
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TRAFFICO IN AUMENTO DAL LITORALE LAZIALE VERSO LA CITTÀ.
SU VIA AURELIA, FILE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, A CAUSA DI UN
INCIDENTE, ED ANCORA CODE A TRATTI TRA MALAGROTTA E VIA DELLA STAZIONE
AURELIA, TUTTO VERSO IL CENTRO.
LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI, TRA IL LUNGOMARE DI OSTIA E
CASTEL FUSANO, VERSO LA CAPITALE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL
DI DECIMA, VERSO L’EUR.
IL CAMPIDOGLIO HA MODIFICATO GLI ORARI DIURNI DELLA ZONA ZTL DEL CENTRO
STORICO E DEL TRIDENTTE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI,
QUINDI A PARTIRE DA DOMANI E FINO AL 15 MARZO, I CONSUETI ORARI DELLE VARIE
ZONE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma