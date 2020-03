Traffico Roma del 08-03-2020 ore 18:30

TRAFFICO IN AUMENTO DAL LITORALE LAZIALE VERSO LA CITTÀ.

SU VIA AURELIA, FILE TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO, A CAUSA DI UN

INCIDENTE, ED ANCORA CODE A TRATTI TRA MALAGROTTA E VIA DELLA STAZIONE

AURELIA, TUTTO VERSO IL CENTRO.

LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI, TRA IL LUNGOMARE DI OSTIA E

CASTEL FUSANO, VERSO LA CAPITALE.

TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL

DI DECIMA, VERSO L’EUR.

IL CAMPIDOGLIO HA MODIFICATO GLI ORARI DIURNI DELLA ZONA ZTL DEL CENTRO

STORICO E DEL TRIDENTTE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DEI CITTADINI,

QUINDI A PARTIRE DA DOMANI E FINO AL 15 MARZO, I CONSUETI ORARI DELLE VARIE

ZONE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE.

