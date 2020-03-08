Traffico Roma del 08-03-2020 ore 19:30
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TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO, LUNGO VIA AURELIA, TRA CASTEL DI GUIDO E VIA
DELLA STAZIONE AURELIA, VERSO ROMA.
CODE A TRATTI LUNGO VIA DEL MARE, TRA ACILIA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO
QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA MACCHIA
SAPONARA E VIA DI MALAFEDE, VERSO L’EUR.
ANCHE SULLA PONTINA IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA.
INCIDENTE INVECE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. FILE
DA VIA ARDEATINA A VIA TUSCOLANA.
RICORDIAMO INFINE CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII FINO AL 23 MARZO RESTERÀ
CHIUSA IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 22.00 ALLE 6.00, IN DIREZIONE DI VIA DELLA
PINETA SACCHETTI, PER LAVORI DI MANTENZIONE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma