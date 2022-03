Traffico Roma del 08-03-2022 ore 11:30

Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buona giornata abbia trovati a questo appuntamento giornata con lo sciopero del trasporto pubblico Oggi più traffico e incidenti sulla Nomentana vicino raccordo anulare ripercussioni a causa di un incidente e i codini le due direzioni incidente Concorde sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est vicino al tratto Urbano in zona La Rustica grave incidente in via da metà strada chiusa al traffico sotto al cavalcavia della A24 all’Euro tra Viale dell’Oceano Indiano e via Legge o un grave incidente questa mattina l’incrocio e temporaneamente chiuso al traffico giornata oggi con lo sciopero del trasporto pubblico ma anche con tante manifestazioni a Trastevere questa mattina manifestazioni davanti al Ministero dell’Istruzione e al Ministero della Salute in centro in via Molise pomeriggio poi manifestazione a Piazza Venezia e Repubblica dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della zia locale di Roma Capitale

