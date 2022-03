Traffico Roma del 08-03-2022 ore 13:30

Luceverde Roma trovati all’ascolto da Simona Cerchiara giornata di sciopero del trasporto pubblico più traffico e incidenti e oggi 8 marzo tante le manifestazioni mattina di gravi incidenti tutor è chiusa la Casilina all’altezza di via dei Giordani coinvolti un mezzo pesante è un autobus fino a poco fa chiuse due strade ora da poco di aperte si tratta di via Dameta e all’Euro di Viale dell’Oceano Indiano è aperto circa un’ora fa viale Mazzini Intanto in via della Magliana un incidente avvenuto poco fa e rallenta il traffico nella zona di Villa Bonelli giornata di sciopero ma anche di manifestazioni terminate quelle a Trastevere centro in via Molise più tardi nel pomeriggio manifestazioni a Piazza Venezia e Repubblica dettagli di queste di altre notizie nel sito roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

