Traffico Roma del 08-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 07:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL'ACI

CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO COME DI SOLITO IN QUESTE ORE INTORNO ALLA

CITTÀ

FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA LABARO VERSO IL RACCORDO,

SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO E SULLA CRISTOFORO COLOMBO

DALL’INFERNETTO .

TRAFFICO ANCHE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA VIA APPIA DA

CIAMPINO VERSO IL CENTRO CITTÀ

RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E

ARDEATINA VERSO LA PONTINA ED ANCHE TRA PRENESTINA E LO SV DELLA A24 IN

CARREGGIATA ESTERNA VERSO LA NOMENTANA

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BV PER LA

TANGENZIALE EST ED IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA

VERSO LO STADIO

SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI

CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E

COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO

