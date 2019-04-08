Traffico Roma del 08-04-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 07:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO COME DI SOLITO IN QUESTE ORE INTORNO ALLA
CITTÀ
FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA LABARO VERSO IL RACCORDO,
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO E SULLA CRISTOFORO COLOMBO
DALL’INFERNETTO .
TRAFFICO ANCHE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA VIA APPIA DA
CIAMPINO VERSO IL CENTRO CITTÀ
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E
ARDEATINA VERSO LA PONTINA ED ANCHE TRA PRENESTINA E LO SV DELLA A24 IN
CARREGGIATA ESTERNA VERSO LA NOMENTANA
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BV PER LA
TANGENZIALE EST ED IN TANGENZIALE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA
VERSO LO STADIO
SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI
CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E
COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma