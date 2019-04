Traffico Roma del 08-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 07:50 EC



FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO A VIA DEI

DUE PONTI VERSO IL CENTRO ; STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E

CASTEL ROMANO E, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOBO DALL’INFERNETTO .

TRAFFICO ANCHE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA VIA APPIA DA

CIAMPINO VERSO IL CENTRO CITTÀ

RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERA TRA CASILINA E

APPIA VERSO LA PONTINA ED ANCHE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA

ESTERNA VERSO LA NOMENTANA

RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE DALL’ALTRA PARTE

DELLA CITTÀ, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E PISANA E PIÙ AVANTI TRA

LO SV DI FIUMICINO E LA VIA DEL MARE

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BV PER LA

TANGENZIALE EST ED IN TANGENZIALE CODE TRA MONTI TIBURTINI E LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII VERSO LO STADIO

SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI

CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI

COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO

NEL QUARTIERE NOMENTANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA

VESCOVIOE VIA MONTE GIOIE NELLE DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO

STRADALE. NOTEVOLI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO LOCALE , DEVIATE ANCHE

LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

