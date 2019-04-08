Traffico Roma del 08-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 08:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO SINO A VIA DEI
DUE PONTI VERSO IL CENTRO ; STESSA SITUAZIONE S SULLA CRISTOFORO COLOBO
DALL’INFERNETTO .
TRAFFICO ANCHE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA VIA APPIA DA
CIAMPINO VERSO IL CENTRO CITTÀ; CODE POI SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO
VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERA TRA CASILINA E
APPIA VERSO LA PONTINA ED ANCHE TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA
ESTERNA VERSO LA NOMENTANA
RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE DALL’ALTRA PARTE
DELLA CITTÀ, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E PISANA E PIÙ AVANTI TRA
LO SV DI FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BV PER LA
TANGENZIALE EST ED IN TANGENZIALE CODE TRA MONTI TIBURTINI E LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII VERSO LO STADIO, MA ANCHE TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA
A24 VERSO SAN GIOVANNI
SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI
CIRCOLANO SENZA FERMARSI. RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI
SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
NEL QUARTIERE NOMENTANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA
VESCOVIOE VIA MONTE GIOIE NELLE DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO
STRADALE. NOTEVOLI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO LOCALE , DEVIATE ANCHE
LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma