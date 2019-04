Traffico Roma del 08-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 09:20 EC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

MOLTO TRAFFICO ANCORA SULLE PRINCIPALI STRADE INTORNO ALLA CAPITALE CON

RALLENTAMENTI E CODE VERSO IL CENTRO . SPOSTAMENTI LOCALI ANCHE IN CITTÀ

SENZA PER FORTUNA INCIDENTI IN QUESTE ORE

RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

SALARIA E CASSIA BIS, A TRATTI POI TRA LO SV PER FIUMICINO E ROMA SUD E

PIÙ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA , TRA

CASILINA E VIA DEL MARE

CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO AL BV

PER LA TANGENZIALE EST ED ANCHE DA TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ

CODE IN TANGENZIALE TRA MONTI TIBURTINI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

VERSO LO STADIO, MA ANCHE TRA MONTI TIBURTINI E LO SV DELLA A24 VERSO SAN

GIOVANNI

SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI

CIRCOLANO SENZA FERMARSI. RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI

SUPPORTO PER I COLLEGAMENTI TRA TERMINI – BARBERINI- VIA VENETO E

FLAMINIO

NEL QUARTIERE NOMENTANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA

VESCOVIOE VIA MONTE GIOIE NELLE DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO

STRADALE. NOTEVOLI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO LOCALE , DEVIATE ANCHE

LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma