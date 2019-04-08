Traffico Roma del 08-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
LUNGHE CODE IN TANGENZIALE TRA LO SV DELLA A24 E LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII VERSO LO STADIO PER TRAFFICO MA ANCHE PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE
VIARIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA
CODE DI CONSEGUENZA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ED ANCHE
SULLA SALARIA DAL’AEROPORTO DELL’URBE PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE IN
TANGENZIALE
UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI; STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA POCO
DOPO L’INCROCIO CON VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO VERSO REBIBBIA
ED ANCHE SULLA PRENESTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
PONTE DI NONA
NEL QUARTIERE NOMENTANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA
VESCOVIOE VIA MONTE GIOIE NELLE DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO
STRADALE. NOTEVOLI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO LOCALE , DEVIATE ANCHE
LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI “FORMULA E”, ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ. CAMBIAMENTI
ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI
PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN PIAZZALE STURZO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma