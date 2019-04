Traffico Roma del 08-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 11:20 EC



LUNGHE CODE IN TANGENZIALE TRA LO SV DELLA A24 E LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII VERSO LO STADIO PER TRAFFICO MA ANCHE PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE

VIARIA ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA

CODE DI CONSEGUENZA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ED ANCHE

SULLA SALARIA DAL’AEROPORTO DELL’URBE PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE IN

TANGENZIALE

UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DURANTINI; STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA POCO

DOPO L’INCROCIO CON VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO VERSO REBIBBIA

ED ANCHE SULLA PRENESTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

PONTE DI NONA

NEL QUARTIERE NOMENTANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA

VESCOVIOE VIA MONTE GIOIE NELLE DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO

STRADALE. NOTEVOLI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO LOCALE , DEVIATE ANCHE

LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI “FORMULA E”, ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ. CAMBIAMENTI

ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI

PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN PIAZZALE STURZO

