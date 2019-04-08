Traffico Roma del 08-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 8 APRILE 2019 ORE 13:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST CI SONO, INFATTI, LUNGHE CODE
VERSO L O STADIO TRA MONTI TIBURTINI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER
INCIDNETE ALL’ALTEZZA DI CORSO DI FRANCIA DOVE C’È ANCHE UNA RIDUZIONEDI
CARREGGIATA PER LAVORI
QUESTA SETTIMANA SI SVOLGERANNO LE PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL POLO
CONGRESSUALE DI VIA NICOLA LOMBARDI, ZONA AURELIA. INEVITABILI DISAGI PER
IL TRAFFICO SOPRATUTTO AL TERMINE DELLE PROVE, DALLE 16:00, PER IL DEFLUSSO
DEI PARTECIPANTI
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ. CAMBIAMENTI
ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI
PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN PIAZZALE STURZO
NEL QUARTIERE NOMENTANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI PRISCILLA TRA PIAZZA
VESCOVIOE VIA MONTE DELLE GIOIE NELLE DUE DIREZIONI PER PROBLEMI AL MANTO
STRADALE. NOTEVOLI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO LOCALE, DEVIATE ANCHE
LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma