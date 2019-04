Traffico Roma del 08-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 15:20 SC



SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

CASILINA E SVICNOLO A24, L’INCIDENTE E’ AVVENUTO ESATTAMENTE ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLO PRENESTINA

FILE PER TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA CENTRO E IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA

FIORENTINI E VIA TOGLIATTI

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO, LAVORI E INCIDENTE, LUNGHE CODE

VERSO LO STADIO TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREIZONE

SALARIA, SONO STATI CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI ALLA GALLERIA

VERSO LA SALARIA

QUESTA SETTIMANA SI SVOLGERANNO LE PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL POLO

CONGRESSUALE DI VIA NICOLA LOMBARDI, ZONA AURELIA. INEVITABILI DISAGI PER

IL TRAFFICO SOPRATUTTO AL TERMINE DELLE PROVE, PREVISTO INTORNO ALLE

16:00, E QUESTO PER IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ. CAMBIAMENTI

ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI

PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN PIAZZALE STURZO

E’ TUTTO

