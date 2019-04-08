Traffico Roma del 08-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
CASILINA E SVICNOLO A24, L’INCIDENTE E’ AVVENUTO ESATTAMENTE ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PRENESTINA
FILE PER TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA CENTRO E IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA
FIORENTINI E VIA TOGLIATTI
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO, LAVORI E INCIDENTE, LUNGHE CODE
VERSO LO STADIO TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREIZONE
SALARIA, SONO STATI CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI ALLA GALLERIA
VERSO LA SALARIA
QUESTA SETTIMANA SI SVOLGERANNO LE PROVE DI UN CONCORSO PRESSO IL POLO
CONGRESSUALE DI VIA NICOLA LOMBARDI, ZONA AURELIA. INEVITABILI DISAGI PER
IL TRAFFICO SOPRATUTTO AL TERMINE DELLE PROVE, PREVISTO INTORNO ALLE
16:00, E QUESTO PER IL DEFLUSSO DEI PARTECIPANTI
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ. CAMBIAMENTI
ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI
PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN PIAZZALE STURZO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma