Traffico Roma del 08-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 16:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
RIAPERTA DA POCO AL TRANSITO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA SALARIA,
PRIM,A CHIUSA PER INCIDENTE, RIAPERTI ANCHE TUTTI GLI ACCESSI ALLA
GALLERIA VERSO LA SALARIA, RESTANO CODE IN SMALTIMENTO
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO E LAVORI LUNGHE CODE VERSO LO STADIO
TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE
VEROS LO STADIO DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA, E POI NELLE DUE DIREZIONI
TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA
DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA, CODE TRA LAURENTINA E LO SVICNOLO A24, L’INCIDENTE E’ AVVENUTO
ESATTAMENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PRENESTINA
LUNGO CODE PER I SOLITI CURIOSI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA
AL TRATTO URBANO DELLA A24
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN
PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO
SPOSTATO IN PIAZZALE STURZO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma