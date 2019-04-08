Traffico Roma del 08-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A
TRATTI O TRA LA PONTINA E LO SVICNOLO A24, FILE POI IN CARREGGIATA
INTERNA DALLA BUFALOTTA AL TRATTO URBANO DELLA A24
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO E LAVORI LUNGHE CODE VERSO LO STADIO
TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE
VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA, E POI NELLE DUE
DIREZIONI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA
DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN
PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO
SPOSTATO IN PIAZZALE STURZO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma