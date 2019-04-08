Traffico Roma del 08-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 18:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE LUNGO LA CARREGGATA INTERNA
TRA FLMANIA E SALARIA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, E POI LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E LO SVICNOLO A24
SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO E LAVORI LUNGHE CODE VERSO LO STADIO
TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE
VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA, E POI NELLE DUE
DIREZIONI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA
DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA DEL
CASALE CAVALLARI
INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN
PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN
PIAZZALE STURZO
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma