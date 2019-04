Traffico Roma del 08-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 18:20 SC



SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE LUNGO LA CARREGGATA INTERNA

TRA FLMANIA E SALARIA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, E POI LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA PONTINA E LO SVICNOLO A24

SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO E LAVORI LUNGHE CODE VERSO LO STADIO

TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE

VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA, E POI NELLE DUE

DIREZIONI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24

FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA

DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA DEL

CASALE CAVALLARI

INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL

CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA

VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN

PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN

PIAZZALE STURZO

