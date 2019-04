Traffico Roma del 08-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 19:20 SC



ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E PIU’ AVANTI

TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE.

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E

L’APPIA

SULLA TANGENZIALE EST FILE VERSO LO STADIO TRA NOMENTANA E CORSO DI

FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO

DI FRANCIA ALLA SALARIA.

FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA

DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA DEL

CASALE CAVALLARI

INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO

LAVORI IN PROGRAMMA PER IL SOTTOVIA LUNGOTEVERE IN SASSIA. CHIUDE QUESTA

NOTTE, DALLE 22,30 ALLE 6 DEL MATTINO, LA CORSIA PER I VEICOLI PROVENIENTI

DA LARGO GIOVANNI XXIII E DIRETTI A VIA GREGORIO VII.

