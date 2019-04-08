Traffico Roma del 08-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 19:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E PIU’ AVANTI
TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE.
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E
L’APPIA
SULLA TANGENZIALE EST FILE VERSO LO STADIO TRA NOMENTANA E CORSO DI
FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO
DI FRANCIA ALLA SALARIA.
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA
DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA DEL
CASALE CAVALLARI
INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO
LAVORI IN PROGRAMMA PER IL SOTTOVIA LUNGOTEVERE IN SASSIA. CHIUDE QUESTA
NOTTE, DALLE 22,30 ALLE 6 DEL MATTINO, LA CORSIA PER I VEICOLI PROVENIENTI
DA LARGO GIOVANNI XXIII E DIRETTI A VIA GREGORIO VII.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma