Traffico Roma del 08-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 19:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
NULLA E’ CAMBIATO RISPETTO AL PROCENDE COLLEGAMENTO, SUL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E
PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE.
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E
L’APPIA
SULLA TANGENZIALE EST FILE VERSO LO STADIO TRA NOMENTANA E CORSO DI
FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO
DI FRANCIA ALLA SALARIA.
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA
DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA DEL
CASALE CAVALLARI
INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO
LAVORI IN PROGRAMMA AL L SOTTOVIA LUNGOTEVERE IN SASSIA. CHIUDE QUESTA
NOTTE, DALLE 22,30 ALLE 6 DEL MATTINO, LA CORSIA PER I VEICOLI PROVENIENTI
DA LARGO GIOVANNI XXIII E DIRETTI A VIA GREGORIO VII.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma