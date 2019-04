Traffico Roma del 08-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 8 APRILE 2019 ORE 19:50 SC



NULLA E’ CAMBIATO RISPETTO AL PROCENDE COLLEGAMENTO, SUL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA NOMENTANA E SVINCOLO A24 E

PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, QUI ANCHE PER INCIDENTE.

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E

L’APPIA

SULLA TANGENZIALE EST FILE VERSO LO STADIO TRA NOMENTANA E CORSO DI

FRANCIA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO

DI FRANCIA ALLA SALARIA.

FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA

DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA TIBURTINA ALTEZZA VIA DEL

CASALE CAVALLARI

INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO

LAVORI IN PROGRAMMA AL L SOTTOVIA LUNGOTEVERE IN SASSIA. CHIUDE QUESTA

NOTTE, DALLE 22,30 ALLE 6 DEL MATTINO, LA CORSIA PER I VEICOLI PROVENIENTI

DA LARGO GIOVANNI XXIII E DIRETTI A VIA GREGORIO VII.

