Traffico Roma del 08-04-2022 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra via Laurentina il bivio per Fiumicino segnalato anche un incidente code per traffico anche sulla tangenziale est tra via Salaria & via delle Valli in direzione di San Giovanni si rallenta per un incidente in Viale dei Romanisti altezza incrocio con via di Torre Spaccata unici anche via dei Cerchi rallenta il traffico in prossimità dell’incrocio con Piazza di Porta Capena proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma e tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Vittorio Emanuele II termine previsto per le 13 manifestazione anche in via Molise nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico con termine previsto per le 14 questo fine settimana all’Eur la formula è chiusa da ieri sera e fino alle 5:30 di lunedì 11 aprile la via Cristoforo Colombo tra le AmericheLe Tre Fontane Verso il raccordo e a partire da Piazzale 25 marzo per la carreggiata in direzione del centro modifiche alla viabilità su diverse strade dell’Euro con deviazioni anche per le 12 lì dei bus di zona chiuse lo ricordiamo fino alle 12 di oggi sul raccordo le rampe della via Pontina in uscita in direzione dell’EUR per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

