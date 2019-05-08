Traffico Roma del 08-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 7:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
GIA’ INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA VIA
CASILINA E VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMASUD DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE VERSO
ROMA.
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST
VERSO ROMA CENTRO.
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
DISAGI AL TRAFFICO ANCHE SU VIA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO
LUNGO VIA AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA
CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO, RICORDIAMO CHE FINO AL
10 MAGGIO NEL CENTRO CONGRESSUALE IN VIA NICOLA LOMBARDI, SI STA SVOLGENDO
UN EVENTO PER CUI È PREVISTO L’AFFLUSSO DI NUMEROSI PARTECIPANTI.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma