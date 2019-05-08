Traffico Roma del 08-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 7:50 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CODE SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
CASILINA E VIA APPIA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A24 SU
ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE
EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA
VIA DI TOR CERVARA.
CRITICA LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24
ROMA TERAMO FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CAUSA DI DUE INCIDENTI, IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
DISAGI AL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ,
INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA DA VILLA SPADA, FINO ALLA TANGENZIALE EST,
E LUNGO VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI.
SITUAZIONE CRITICA LUNGO VIA AURELIA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA
MALAGROTTA, FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO,
RICORDIAMO CHE FINO AL 10 MAGGIO NEL CENTRO CONGRESSUALE IN VIA NICOLA
LOMBARDI, SI STA SVOLGENDO UN EVENTO PER CUI È PREVISTO L’AFFLUSSO DI
NUMEROSI PARTECIPANTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma