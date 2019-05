Traffico Roma del 08-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 8:20 MR

CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE

PER FIRENZE E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI PER LAVORI, TRA VIA CASILINA E

VIA ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA AURELIA E TRA

VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE.

CODE SULLA ROMA FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E

TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE

EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

CRITICA LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24

ROMA TERAMO FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CAUSA DI DUE INCIDENTI, IN

DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

INCOLONNAMENTI ANCHE TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI.

DISAGI AL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ,

INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA DA VILLA SPADA, FINO ALLA TANGENZIALE EST,

E LUNGO VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI.

SITUAZIONE CRITICA LUNGO VIA AURELIA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA

MALAGROTTA, FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO,

RICORDIAMO CHE FINO AL 10 MAGGIO NEL CENTRO CONGRESSUALE IN VIA NICOLA

LOMBARDI, SI STA SVOLGENDO UN EVENTO PER CUI È PREVISTO L’AFFLUSSO DI

NUMEROSI PARTECIPANTI.

