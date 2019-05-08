Traffico Roma del 08-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 8:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA DIRAMAZIONE
PER FIRENZE E VIA TIBURTINA E INCOLONNAMENTI PER LAVORI, TRA VIA CASILINA E
VIA ARDEATINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA AURELIA E TRA
VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA DEL MARE.
CODE SULLA ROMA FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E
TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE
EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
CRITICA LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24
ROMA TERAMO FINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CAUSA DI DUE INCIDENTI, IN
DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
INCOLONNAMENTI ANCHE TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI.
DISAGI AL TRAFFICO ANCHE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ,
INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA DA VILLA SPADA, FINO ALLA TANGENZIALE EST,
E LUNGO VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI.
SITUAZIONE CRITICA LUNGO VIA AURELIA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA
MALAGROTTA, FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO,
RICORDIAMO CHE FINO AL 10 MAGGIO NEL CENTRO CONGRESSUALE IN VIA NICOLA
LOMBARDI, SI STA SVOLGENDO UN EVENTO PER CUI È PREVISTO L’AFFLUSSO DI
NUMEROSI PARTECIPANTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma