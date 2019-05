Traffico Roma del 08-05-2019 ore 09:30

IABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 9:20 MR

SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD PER INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL

BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA CITTÀ.

CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA.

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI VIA AURELIA E TRA LA

ROMA FIUMICINO E VIA LAURENTINA. SI RALLENTA ANCHE TRA VIA ARDEATINA E LA

DIRAMAZIONE PER NAPOLI.

CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL

CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.

PARTICOLARMENTE CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE

TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, SEGNALATO

ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PALMIRO TOGLIATTI.

CODE ANCHE TRA VIA FIORENTINI ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE TIVOLI.

CRITICA LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, CODE DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI A CORSO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA IN PROSSIMITÀ DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA

MUSICA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

DISAGI ANCHE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ,

INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA DAL RACCORDO ANULARE, FINO ALLA TANGENZIALE

EST,

E LUNGO VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI.

SITUAZIONE CRITICA LUNGO VIA AURELIA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO

ANULARE, FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

