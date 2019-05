Traffico Roma del 08-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 9:50 MR

TRAFFICO ANCORA DIFFICILE NEL QUADRANTE SUD EST DEL RACCORDO ANULARE, CODE

A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA

ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.

RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA PARCO DE MEDICI E VIA DEL

CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA VIA

DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST E TRA VIA FIORENTINI E PALMIRO

TOGLIATTI VERSO TIVOLI.

SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST, CODE DAL BIVIO PER LA

A24 ROMA TERAMO FINO ALLA GALLERIA GIOVANNI XIII VERSO LO STADIO OLIMPICO.

INCIDENTE SU CORSO DI FRANCIA IN PROSSIMITÀ DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA

MUSICA IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE

EST.

DISAGI ANCHE SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ,

INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA DA VILLA SPADA, FINO ALLA TANGENZIALE EST, E

CODE LUNGO VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI.

ANCORA DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE LUNGO VIA AURELIA, INCOLONNAMENTI A

PARTIRE DA VIA DELLA MONACHINA, FINO ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

RICORDIAMO CHE FINO AL 10 MAGGIO NEL CENTRO CONGRESSUALE IN VIA NICOLA

LOMBARDI, SI STA SVOLGENDO UN EVENTO PER CUI È PREVISTO L’AFFLUSSO DI

NUMEROSI PARTECIPANTI.

RIAPERTA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA, RESTANO

ANCORA CHIUSE REPUBBLICA E BARBERINI. RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI

SUPPORTO CHE COLLEGA TERMINI-BARBERINI-VENETO-FLAMINIO.

