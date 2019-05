Traffico Roma del 08-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 11:20 MR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

BUONGIORNO

REGOLARE LA VIABILITÀ AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO.

NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE A TRATTI PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST

E VIA PALMIRO TOGLIATTI.

LUNGO LA TANGENZIALE EST CODE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE

CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

IN CITTÀ NEL QUARTIERE FLAMINIO CODE PER INCIDENTE IN VIA LUISA DI SAVOIA

IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO.

CODE SUL MURO TORTO PER CHI PROVIENE DA VILLA BORGHESE VERSO PIAZZA DEL

POPOLO.

AD ACILIA CHIUSO VIALE DEI ROMAGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA PER

LAVORI DI MANUTENZIONE, DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE PER CHI PROVIENE DA

VIA DELLE CASE BASSE E DA VIA DELLE CALLE.

A SEGUITO DI QUESTA CHIUSURA SI REGISTRANO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA

ALBI E VIA DELLA CANAPA IN DIREZIONE OSTIA.

RIAPERTA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA, RESTANO

ANCORA CHIUSE REPUBBLICA E BARBERINI.

RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-

BARBERINI-VENETO-FLAMINIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma