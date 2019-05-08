Traffico Roma del 08-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 13.20 TR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE PER LAVORI TRA LA TANG. EST E
PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI TRA VIA TIBURTINA E
IL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
PROBLEMI INVECE PER INCIDENTE SU VIA PORTUENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI
PRESSI DI VIALE DEI COLLI PORTUENSI .
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA ARDEATINA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CARBONE NELLE DUE DIREZIONI E SU VIA DI VIGNA
MURATA ALL’ALTEZZA DI VIALE STEFANO GRANDI.
ALTRO INCIDENTE SU VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA BATTERIA
NOMENTANA E VIA GENERALE ROBERTO BENCIVENGA.
LAVORI SU VIA NAZARETH E SU VIA DI ACQUAFREDDA PROVOCANO RALLENTAMENTI E
CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DI ACQUAFREDDA.
AD ACILIA CHIUSO VIALE DEI ROMAGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE, DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE PER CHI PROVIENE DA
VIA DELLE CASE BASSE E DA VIA DELLE CALLE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO.
RIAPERTA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA, RESTANO
ANCORA CHIUSE REPUBBLICA E BARBERINI.
RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-
BARBERINI-VENETO-FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma