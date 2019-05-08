Traffico Roma del 08-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 15.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIALE DI
TOR DI QUINTO E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE CODE A TRATTI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-
L’AQUILA.
UN INCIDENTE SU VIALE MARCONI PROVOCA CODE IN DIREZIONE DI VIA CRISTOFORO
COLOMBO TRA LUNGOTEVERE SAN PAOLO E VIA OSTIENSE.
LAVORI SU VIA NAZARETH E SU VIA DI ACQUAFREDDA PROVOCANO RALLENTAMENTI E
CODE ALL’LATEZZA DI VIA DEL CASALE DI ACQUAFREDDA.
AD ACILIA CHIUSO VIALE DEI ROMAGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE, DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE PER CHI PROVIENE DA
VIA DELLE CASE BASSE E DA VIA DELLE CALLE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO.
RIAPERTA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA, RESTANO
ANCORA CHIUSE REPUBBLICA E BARBERINI.
RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI SUPPORTO DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-
BARBERINI-VENETO-FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma