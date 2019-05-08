Traffico Roma del 08-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 16.50 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E ROMANINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA, RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE TRA VIA COLLI DELLA
FARNESINA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE
CODE A TRATTI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA E SU
VIALE CASTRENSE.
CHIUSA STANOTTE LA GALLERIA GIOVANNI XIII TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA
DELLA PINETA SACCHETTI VERSO QUEST’ULTIMA DALLE 22 ALLE 6.
AD ACILIA CHIUSO VIALE DEI ROMAGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE, DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE PER CHI PROVIENE DA
VIA DELLE CASE BASSE E DA VIA DELLE CALLE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL
TRAFFICO.
QUESTA NOTTE VERRÀ CHIUSA PER LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA
DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
DALLE 22 ALLE 6.
RIAPERTA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA, RESTANO
ANCORA CHIUSE REPUBBLICA E BARBERINI. RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI
SUPPORTO DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-BARBERINI-VENETO-FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma