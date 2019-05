Traffico Roma del 08-05-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 16.50 AR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA.

SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E ROMANINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA, RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE TRA VIA COLLI DELLA

FARNESINA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE

CODE A TRATTI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA E SU

VIALE CASTRENSE.

CHIUSA STANOTTE LA GALLERIA GIOVANNI XIII TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA

DELLA PINETA SACCHETTI VERSO QUEST’ULTIMA DALLE 22 ALLE 6.

AD ACILIA CHIUSO VIALE DEI ROMAGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA PER

LAVORI DI MANUTENZIONE, DEVIAZIONI SULLA VIA DEL MARE PER CHI PROVIENE DA

VIA DELLE CASE BASSE E DA VIA DELLE CALLE. INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL

TRAFFICO.

QUESTA NOTTE VERRÀ CHIUSA PER LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA

DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

DALLE 22 ALLE 6.

RIAPERTA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA, RESTANO

ANCORA CHIUSE REPUBBLICA E BARBERINI. RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI

SUPPORTO DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-BARBERINI-VENETO-FLAMINIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma