Traffico Roma del 08-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 17.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CASILINA.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E ROMANINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA, RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI E RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE TRA VIA ORTI DELLA FARNESINA
E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE CODE A
TRATTI TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA E SU VIALE
CASTRENSE.
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SU VIA PIO IX IN PROSSIMITA DI VIA BOCCEA
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
AD ACILIA RIAPERTA VIALE DEI ROMAGNOLI TRA LA VIA DEL MARE E VIA VERBENA
PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE.
QUESTA NOTTE VERRÀ CHIUSA PER LAVORI, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA
DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
DALLE 22 ALLE 6.
RIAPERTA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA, RESTANO
ANCORA CHIUSE REPUBBLICA E BARBERINI. RIMANE ATTIVA LA LINEA BUS DI
SUPPORTO DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI-BARBERINI-VENETO-FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma