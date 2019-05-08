Traffico Roma del 08-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 18.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARELUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A
VIA TUSCOLANA.
AL TRIONFALE RALLENTAMENTI IN VIA VITTORIO MONTIGLIO PER UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DELLA PRIMA CURVA IN DIREZIONE DI VIALE DI VALLE AURELIA
ALLA BALDUINA DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DAMIANO CHIESA AL BIVIO
CON VIA MARIO FASCETTI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE PER INCIDENTE ANCHE A PRIMAVALLE IN VIA PIO IX
ALL’INCROCIO CON VIA SILVESTRO II.
A PIETRALATA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO CON VIA CARLO AMORETTI IN DIREZIONE VIA TIBURTINA.
A COLLI ANIENE TRAFFICO RALLENTATO SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA
DI VIALE FERNANDO SANTI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA E
LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN TEMA DI LAVORI: QUESTA NOTTE VERRÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
DALLLE 22.00 FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA
DELLA PINETA SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
RIAPERTA DA IERI LA FERMATA SPAGNA DELLA METRO A , RESTANO ANCORA CHIUSE
REPUBBLICA E BARBERINI.
TRA LE STAZIONI TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma