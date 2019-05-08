Traffico Roma del 08-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 19.20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A
VIA TUSCOLANA.
CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD TRA RACCORDO ANULARE E BARRIERA
VERSO AUTOSTRADA DEL SOLE.
ALLA BALDUINA DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DAMIANO CHIESA AL BIVIO
CON VIA MARIO FASCETTI.
A PIETRALATA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO CON VIA CARLO AMORETTI IN DIREZIONE VIA TIBURTINA.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA E
LUNGO VIALE CASTRENSE.
IN TEMA DI LAVORI: QUESTA NOTTE VERRÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
DALLLE 22.00 FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA
DELLA PINETA SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
RIAPERTA DA IERI LA FERMATA SPAGNA DELLA METRO A, RESTANO ANCORA CHIUSE
REPUBBLICA E BARBERINI
TRA LE STAZIONI TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma