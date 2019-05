Traffico Roma del 08-05-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ORE 19.50 AR

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE

DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA CODEA TRATTI DALLA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA.

CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA RACCORDO ANULARE E

BARRIERA VERSO AUTOSTRADA DEL SOLE.

A PIETRALATA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI MONTI TIBURTINI AL

BIVIO CON VIA CARLO AMORETTI IN DIREZIONE VIA TIBURTINA.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA-L’AQUILA E

LUNGO VIALE CASTRENSE.

IN TEMA DI LAVORI: QUESTA NOTTE VERRÀ CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

DALLLE 22.00 FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA

DELLA PINETA SACCHETTI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

RIAPERTA DA IERI LA FERMATA SPAGNA DELLA METRO A, RESTANO ANCORA CHIUSE

REPUBBLICA E BARBERINI

TRA LE STAZIONI TERMINI E FLAMINIO È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO.

