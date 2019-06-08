Traffico Roma del 08-06-2019 ore 09:00
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
TRAFFICO SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO, MENTRE SUL
RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
DALLA VIA DEL MARE ALLA ROMA-FIUMICINO.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E BIVIO CON A24
ROMA L’AQUILA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.
CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA CLEMENTE III E VIA
DEL FORTE BOCCEA VERSO VIA AURELIA.
INIZIATA MANIFESTAZIONE CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI MUOVERA’ VERSO
PIAZZA DEL POPOLO E SI DOVREBBE CONCLUDERE INTORNO ALLE 13,30 CON
DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER LINEE BUS.
E DALLE 14 ALTRA MANIFESTAZIONE ROMA PRIDE 2019 SEMPRE DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO CHE SI CONCLUDERA’ ALLE 21,30.
PER QUESTA E ALTRE NOTIZIE E’ POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma