Traffico Roma del 08-06-2019 ore 09:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 9:20

CIRCOLAZIONE IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,

SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA.

SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA

APPIA ALLA VIA ARDEATINA.

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE

VERSO QUEST’ULTIMA.

CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E BIVIO CON A24 ROMA

L’AQUILA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.

INIZIATA MANIFESTAZIONE CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI MUOVERA’ VERSO

PIAZZA DEL POPOLO E SI DOVREBBE CONCLUDERE INTORNO ALLE 13,30 CON

DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER LINEE BUS.

E DALLE 14 ALTRA MANIFESTAZIONE ROMA PRIDE 2019 SEMPRE DA PIAZZA DELLA

REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO CHE SI CONCLUDERA’ ALLE 21,30.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA A/V ROMA NAPOLI

RISOLTO PROBLEMA TECNICO ALTEZZA DI ROMA CON RESIDUI RITARDI DIREZIONE

NAPOLI.

ADOLFO RICCI

