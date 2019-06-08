Traffico Roma del 08-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE,
SOPRATTUTTO IN USCITA DALLA CITTA.
SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA
APPIA ALLA VIA ARDEATINA.
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE
VERSO QUEST’ULTIMA.
CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E BIVIO CON A24 ROMA
L’AQUILA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.
INIZIATA MANIFESTAZIONE CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA SI MUOVERA’ VERSO
PIAZZA DEL POPOLO E SI DOVREBBE CONCLUDERE INTORNO ALLE 13,30 CON
DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER LINEE BUS.
E DALLE 14 ALTRA MANIFESTAZIONE ROMA PRIDE 2019 SEMPRE DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO CHE SI CONCLUDERA’ ALLE 21,30.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA A/V ROMA NAPOLI
RISOLTO PROBLEMA TECNICO ALTEZZA DI ROMA CON RESIDUI RITARDI DIREZIONE
NAPOLI.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma