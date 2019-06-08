Traffico Roma del 08-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO
INTENSO TRA CASILINA E APPIA E DALLA VIA ARDEATINA ALLO SVINCOLO PONTINA.
CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E BUFALOTTA E PER
TRAFFICO TRA SVINCOLO BOCCEA E AURELIA E TRA VIA DEL MARE E SVINCOLO
PONTINA.
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE
VERSO QUEST’ULTIMA.
CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E BIVIO CON A24 ROMA
L’AQUILA TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.
CODE PER INCIDENTE SULLA SS.1 AURELIA TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI
MALAGROTTA DIREZIONE MARE.
CODE SULLA PONTINA TRA VIALE OCEANO PACIFICO E CASTEL ROMANO VERSO LATINA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI
MACCHIA SAPONARA VERSO OSTIA.
IN CORSO MANIFESTAZIONE CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA ARRIVERA’ IN PIAZZA
DEL POPOLO PER CONCLUDERSI INTORNO ALLE 13,30 CON DEVIAZIONI O LIMITAZIONI
PER LINEE BUS.
E DALLE 14 ALTRA MANIFESTAZIONE ROMA PRIDE 2019 SEMPRE DA PIAZZA DELLA
REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO CHE SI CONCLUDERA’ ALLE 21,30.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma