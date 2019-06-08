Traffico Roma del 08-06-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 13:20 mave
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE
AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE,
ORA IL TRAFFICO È TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE
SOLO BREVI RALLENTAMENTI ORA NELLE DUE CARREGGIATE IN PROSSIMITA’ DI UN
CANTIERE TRA APPIA E ARDEATINA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE , AL VIA DA OGGI
I LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO PER TUTTA L’ESTATE MA CON MODALITÀ DIFFERENTI
A SECONDA DEI PERIODI: DA OGGI E FINO AL 14 LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA
ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA
SUBAUGUSTA E ANAGNINA IL SERVIZIO SARA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE TRA
BATTISTINI E SUBAUGUSTA
DALLE 14 IL ROMA PRIDE 2019. CIRCA 10 MILA PERSONE E 15 CARRI ALLEGORICI
PARTIRANNO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER ARRIVARE IN PIAZZA MADONNA DI
LORETO. DALLE 13,30 E FINO ALLE 21,30 CIRCA CHIUSURE AL TRAFFICO E
DEVIAZIONI PER 31 LINEE DI BUS. DALLE 13,30 ALLE 20 CIRCA, I TRAM DELLA
LINEA 3 PROVENIENTI DALLA STAZIONE TRASTEVERE E GIÀ LIMITATI A PORTA
MAGGIORE, SARANNO ULTERIORMENTE LIMITATI A PORTA SAN PAOLO. RESTERÀ ATTIVO
IL SERVIZIO NAVETTA DA PORTA MAGGIORE A VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma