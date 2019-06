Traffico Roma del 08-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 13:20 mave

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE

AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CENTRALE DEL LATTE,

ORA IL TRAFFICO È TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE

SOLO BREVI RALLENTAMENTI ORA NELLE DUE CARREGGIATE IN PROSSIMITA’ DI UN

CANTIERE TRA APPIA E ARDEATINA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE , AL VIA DA OGGI

I LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO PER TUTTA L’ESTATE MA CON MODALITÀ DIFFERENTI

A SECONDA DEI PERIODI: DA OGGI E FINO AL 14 LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA

ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA

SUBAUGUSTA E ANAGNINA IL SERVIZIO SARA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE TRA

BATTISTINI E SUBAUGUSTA

DALLE 14 IL ROMA PRIDE 2019. CIRCA 10 MILA PERSONE E 15 CARRI ALLEGORICI

PARTIRANNO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER ARRIVARE IN PIAZZA MADONNA DI

LORETO. DALLE 13,30 E FINO ALLE 21,30 CIRCA CHIUSURE AL TRAFFICO E

DEVIAZIONI PER 31 LINEE DI BUS. DALLE 13,30 ALLE 20 CIRCA, I TRAM DELLA

LINEA 3 PROVENIENTI DALLA STAZIONE TRASTEVERE E GIÀ LIMITATI A PORTA

MAGGIORE, SARANNO ULTERIORMENTE LIMITATI A PORTA SAN PAOLO. RESTERÀ ATTIVO

IL SERVIZIO NAVETTA DA PORTA MAGGIORE A VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO.

