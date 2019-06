Traffico Roma del 08-06-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO ROMA SABATO 8 GIUGNO 2019 ORE 15:20 mave

ANCORA QUALCHE DISAGIO AL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE PER UN INCIDENTE

AVVENUTO ALTEZZA DELLA STAZIONE TOR DI VALLE

PER TRAFFICO TROVIAMO INVECE CODE SULLA TANGENZIALE, DIREZIONE SAN GIOVANNI

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24

ANDIAMO SULLE STRADE DEL CENTRO, PRESE D’ASSALTO DAL COLORATO CORTEO DEL

ROMA PRIDE 2019

CIRCA 10 MILA PERSONE E 15 CARRI ALLEGORICI PARTIRANNO DA PIAZZA DELLA

REPUBBLICA PER ARRIVARE IN PIAZZA MADONNA DI LORETO. FINO ALLE 21,30 CIRCA

CHIUSURE AL TRAFFICO LUNGO IL PERCORSO E DEVIAZIONI PER 31 LINEE DI BUS.

FINO ALLE 20 CIRCA, I TRAM DELLA LINEA 3 PROVENIENTI DALLA STAZIONE

TRASTEVERE E GIÀ LIMITATI A PORTA MAGGIORE, SARANNO ULTERIORMENTE LIMITATI

A PORTA SAN PAOLO. RESTERÀ ATTIVO IL SERVIZIO NAVETTA DA PORTA MAGGIORE A

VALLE GIULIA-PIAZZA RISORGIMENTO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE , AL VIA DA OGGI

I LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

GLI INTERVENTI PROSEGUIRANNO PER TUTTA L’ESTATE MA CON MODALITÀ DIFFERENTI

A SECONDA DEI PERIODI: DA OGGI E FINO AL 14 LUGLIO TUTTI I FINE SETTIMANA

ECCETO QUELLO DEL 29 E 30 GIUGNO LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA TRA

SUBAUGUSTA E ANAGNINA IL SERVIZIO SARA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE TRA

BATTISTINI E SUBAUGUSTA

